На Київщині уже відновили понад 10 600 пошкоджених війною об'єктів

Загалом в області налічується таких понад 27 тисяч.

У Київській області вже відновили понад 10 600 об’єктів, пошкоджених через війну.

Про це повідомив заступник голови Київської ОВА Микола Бойко, передає пресслужба адміністрації.

Відновлення провели за кошти резервного фонду державного та місцевих бюджетів, а також за сприяння міжнародних партнерів, організацій та фондів.

"Загалом у Київській області налічується понад 27 тисяч пошкоджених об’єктів внаслідок російської збройної агресії. Ця кількість змінюється через постійні повітряні атаки ворога. Найбільше пошкоджено об’єктів житлової інфраструктури — більше 24 тисяч", - додали в пресслужбі ОВА.

Після деокупації пристоличного регіону відновили повністю 6 775 об’єктів. Ще понад 3 900 відновлено частково, але забезпечено життєдіяльність. Мова йде про об’єкти житлового фонду, освітні заклади, об’єкти соціальної сфери та заклади охорони здоров’я.

Також завершили ремонти 5 789 багатоквартирних будинків та приватних домогосподарств, частково відновили 3 587 об’єктів житлового фонду.

На Київщині повністю відремонтували 158 закладів загальної середньої та дошкільної освіти та 86 закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, у селищі Ворзель Бучанського району побудують французький квартал. Протягом кількох місяців група французьких архітекторів працює над концепцією розвитку цієї частини селища.

Тим часом Литва допомагає відновити Бородянський ліцей № 1 та садок №6 «Радість» в Ірпені.