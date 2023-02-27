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На Київщині уже відновили понад 10 600 пошкоджених війною об'єктів

Загалом в області налічується таких понад 27 тисяч.

На Київщині уже відновили понад 10 600 пошкоджених війною об'єктів
Фото: тг-канал Олексія Кулеби/Голова Київської ОВА

У Київській області вже відновили понад 10 600 об’єктів, пошкоджених через війну.

Про це повідомив заступник голови Київської ОВА Микола Бойко, передає пресслужба адміністрації.

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Відновлення провели за кошти резервного фонду державного та місцевих бюджетів, а також за сприяння міжнародних партнерів, організацій та фондів. 

"Загалом у Київській області налічується понад 27 тисяч пошкоджених об’єктів внаслідок російської збройної агресії. Ця кількість змінюється через постійні повітряні атаки ворога. Найбільше пошкоджено об’єктів житлової інфраструктури — більше 24 тисяч", - додали в пресслужбі ОВА.

Після деокупації пристоличного регіону відновили повністю 6 775 об’єктів. Ще понад 3 900 відновлено частково, але забезпечено життєдіяльність. Мова йде про об’єкти житлового фонду, освітні заклади, об’єкти соціальної сфери та заклади охорони здоров’я.

Також завершили ремонти 5 789 багатоквартирних будинків та приватних домогосподарств, частково відновили 3 587 об’єктів житлового фонду. 

На Київщині повністю відремонтували 158 закладів загальної середньої та дошкільної освіти та 86 закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, у селищі Ворзель Бучанського району побудують французький квартал. Протягом кількох місяців група французьких архітекторів працює над концепцією розвитку цієї частини селища.

Тим часом Литва допомагає відновити Бородянський ліцей № 1 та садок №6 «Радість» в Ірпені.

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