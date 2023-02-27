Сайт Міндовкілля не працює через ворожу кібератаку

Протягом тижня його робота буде відновлена.

У четвер, 23 лютого, сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів зазнав кібератаки.

Про це повідомляє у Telegram Міндовкілля.

“Через кібератаку 23 лютого офіційний вебсайт Міндовкілля тимчасово не працює. Наші фахівці спільно з відповідними органами вживають заходи, щоб відновити його роботу протягом тижня”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого Держспецзв’язку заявило про кібератаку на низку українських державних інформаційних ресурсів. Зазначалося, що інцидент не призвів до суттєвого порушення їхньої працездатності.