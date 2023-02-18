Штучний інтелект ChatGPT став доступним в Україні, - Мінцифри

Нашу державі вилучили зі списку країн, де він заборонений.

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT став доступним в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням — офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом. Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT", розповів Федоров.

Міністр додав, що програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях, аби рашисти не використовували її для антиукраїнської пропаганди. "Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян", - додав глава Мінцифри.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що завдяки штучному інтелекту в Україні соцмережі окупантів шукають за фото їхніх трупів. Це потрібно, щоб повідомити близьким російських військових про їхню загибель і спростувати російську пропаганду про війну.

Тим часом у Гаазі стартує саміт про використання штучного інтелекту в армії, говоритимуть про війну в Україні.