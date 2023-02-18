Наталя Петренко: “Окупанти вимагали готівку – вони так і не зрозуміли, що таке бюджетне фінансування”
Наталя Петренко: “Окупанти вимагали готівку – вони так і не зрозуміли, що таке бюджетне фінансування”
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
ГоловнаТехнології

Штучний інтелект ChatGPT став доступним в Україні, - Мінцифри

Нашу державі вилучили зі списку країн, де він заборонений.

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT став доступним в Україні. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Підписуйтесь на наш Google News

"Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням — офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом. Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT", розповів Федоров.

Міністр додав, що програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях, аби рашисти не використовували її для антиукраїнської пропаганди. "Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян", - додав глава Мінцифри.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що завдяки штучному інтелекту в Україні соцмережі окупантів шукають за фото їхніх трупів. Це потрібно, щоб повідомити близьким російських військових про їхню загибель і спростувати російську пропаганду про війну.

Тим часом у Гаазі стартує саміт про використання штучного інтелекту в армії, говоритимуть про війну в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також