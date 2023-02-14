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В Україні створили додаток Dobre, який повідомлятиме про стан безпеки близьких

Застосунок працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора.

В Україні створили додаток Dobre, який повідомлятиме про стан безпеки близьких
Фото: delfi.lt

В Україні створили додаток Dobre, який повідомлятиме про стан безпеки близьких.

Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Застосунок допоможе дізнатися інформацію про рідних з окупованих або небезпечних територій. Він працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора. 

"Програма дозволяє не турбувати їх постійними дзвінками та питаннями на кшталт «Як ти?». Цю інформацію можна отримати автоматично та в будь-який час. У додатку абонент створює базу контактів, яким передає свій статус. «Зелений» показує, що у людини все добре. «Червоний» сигналізує про небезпеку та потребу у допомозі. Від них отримує аналогічну інформацію", - розповіли в міністерстві.

У МінТОТ додали, що користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому приходитимуть сповіщення про статус його контактів. Якщо за встановлений інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, то всі контакти отримають сповіщення про можливе виникнення проблеми.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив постанову, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі "Трембіта" та підключення до неї. Це дасть змогу фіксувати кожен випадок, коли хтось переглядає особисті дані українців. 

Днями у застосунку “Київ Цифровий” удосконалили налаштування сповіщень про повітряну тривогу.

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