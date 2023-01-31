Біля пунктів перетину кордону відкрили нові зарядні станції для електрокарів

Днями біля прикордонних пункті “Краківець” у Львівській області та “Чоп” (Тиса) у Закарпатській області відкрили дві нові зарядні станції для електромобілів.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Впевнені, що таке розташування дозволить власникам електроавтомобілів більш комфортно планувати повернення до України або подорожувати до країн ЄС”, - написав Коваленко.

Він додав, що за минулий рік український ринок електроавтомобілів зріс у півтора рази попри постійні перебої з електропостачанням.

На існуючих швидких зарядних станціях мережі YASNO E-mobility у 2022 році клієнти зарядилися на більш ніж 820 тисяч кВт∙год.

“Це дорівнює скороченню викидів СО2 в атмосферу орієнтовно на 870 тонн”, - наголосив Коваленко.

Як раніше повідомлялось, Енергоатом планує створити мережу зі 120 автомобільних електричних зарядних станцій. З них 40 –великої потужності (160+ кВТ) та 80 – середньої потужності (60+ кВт).