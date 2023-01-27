Хорватія виділяє 1 мільйон євро на генератори для України

На ці гроші придбають 50 генераторів.

Фото: Пресслужба Міністерства закордонних і європейських справ Хорватії

Уряд Хорватії прийняв рішення внести 1 млн євро в програму ЮНІСЕФ із термінового забезпечення українських шкіл і лікарень електрогенераторами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних і європейських справ Хорватії.

На ці гроші буде придбано 50 генераторів потужністю 100 кВт, які будуть передані, українським школам і лікарням, щоб ті могли продовжувати працювати під час відключень електроенергії.

Як зазначив міністр закордонних і європейських справ Гордан Грліч Радман, таким чином Хорватія приєднується до глобальної ініціативи пожертвувати електрогенератори для допомоги українцям цієї зими.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із хорватським колегою Маріо Баножичем додаткову підтримку української армії. Зокрема, у розмові йшлося про розробку проєктів із розмінування.

Раніше повідомлялось, що Хорватія планує надати Україні майже 3 млн євро на придбання розмінувальних машин.