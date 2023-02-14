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Росія знову запустила в Україну повітряні кулі, ППО контролюють ситуацію

В українському небі постійно чергує винищувальна авіація. 

Росія знову запустила в Україну повітряні кулі, ППО контролюють ситуацію
Олексій Резніков тримає кутовий відбивач
Фото: УП

Росія 14 лютого знову запустила по Україні повітряні кулі з кутовими відбивачами. Інформацію про це підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП

"Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно. Українська Протиповітряна оборона радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках з невеликою швидкістю. В українському небі постійно чергує винищувальна авіація. Ситуація контрольована", – сказав він.

На запитання про те, чи могли такі обʼєкти стати причиною закриття повітряного простору в Молдові, Ігнат відповів, що не володіє такими даними, але теоретично ці кулі можуть залетіти в простір інших країн, бо змінюють траєкторію залежно від вітру. 

За словами Ігната, ворог використовує ці цілі для відволікання ППО та проведення розвідки. 12 лютого подібні кулі фіксувалися в Дніпропетровській області. 

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