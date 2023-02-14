Норвегія виділяє Україні вісім танків Leopard 2, боєприпаси та до чотирьох спеціальних танків

Норвегія поставить Україні вісім танків німецького виробництва Leopard 2 та до чотирьох танків спеціального призначення. Про це 14 лютого оголосили в міністерстві оборони країни.

"Майже рік минув після нападу Росії на Україну. Це був жахливий рік з війною, військовими злочинами, руйнуванням і вбивствами, яких ми не бачили з часів Другої світової війни. Оскільки зараз як ніколи важливо підтримувати боротьбу України за свободу, ми вирішили подарувати Україні 8 танків і до 4 танків спеціального призначення. Декілька інших країн-союзників також вирішили пожертвувати танки", – процитували в міністерстві голову уряду Йонаса Гара Стере.

Міністр оборони Бйорн Арілд Грам додав, що рішення про виділення танків було ухвалено після тісного ідалогу з іншими європейськими країнами.

"Війна в Україні наближається до критичної фази, і вони залежать від своєчасної та істотної підтримки. Ми також сприятимемо навчанню та підготовці українських екіпажів танків у Польщі разом з іншими країнами-союзниками", – сказав він.

Тип танків спеціального призначення в категорії інженерних бронетанкових та мостових засобів визначать виходячи з найбільших потреб України.

Танковий пакет також включатиме боєприпаси та запчастини. Крім того, Норвегія запропонує 250 мільйонів крон до фонду ЄС-Україна, European Peace Facility. Кошти підуть на боєприпаси та запчастини до Leopard II. Це посилить ефект норвезької пожертви, каже Грам.

Оголошення про допомогу пролунало наступного дня після розмови Стере із президентом України Володимиром Зеленським.