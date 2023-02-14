Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній, - “Укренерго”

Станом на ранок 14 лютого дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Споживання на рівні робочого дня понеділка та залишається суттєвим. Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Це означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання”, - йдеться в повідомленні. Зазначається, що виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій. Це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через водопілля мають достатньо ресурсів. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження.

Нагадаємо, понад 800 аварій за 10 днів ліквідували бригади ДТЕК на Одещині. Найбільше неполадок було на мережах низької напруги - 760.