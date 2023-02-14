Союзники робитимуть все для того, щоб Україна змогла повернути свої землі.

Країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час засідання у форматі Рамштайн.

"Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення (щодо військової підтримки України - ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну у її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні", - заявив Остін.

За його словами, союзники робитимуть все для того, щоб Україна змогла повернути свої землі.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, у Брюсселі стартує засідання у форматі "Рамштайн" та зустріч міністрів оборони НАТО. Союзники обговорять подальшу підтримку України, зокрема боєприпасами.

Дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО і зустріч у вівторок з більшою групою країн, які підтримують Україну військово та фінансово, відомою як Контактна група з оборони України, є частиною серії дипломатичних зустрічей цього тижня. За словами Остіна, в зустрічі у форматі "Рамштайн" беруть участь понад 50 країн. Перше засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося в квітні на базі ВПС США у Німеччині "Рамштайн". Тоді учасниками групи було понад 40 країн.

Це засідання є вже девʼятим. Попереднє відбулося в січні, на ньому обговорювали надання Україні сучасних бойових танків. Україну представляє міністр оборони Олексій Резніков. За словами Резнікова, серед головних питань порядку денного: захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи, розбудова "танкової коаліції", формування запасу міцності по боєприпасах, тренінгові програми для воїнів.