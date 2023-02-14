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Німеччина підписала контракти з Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зеніток Gepard

Раніше Німеччина поставила ці зенітки Україні. 

Німеччина підписала контракти з Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зеніток Gepard
Фото: Мілітарний

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у вівторок, 14 лютого, що Німеччина підписала контракти з компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard, які вона поставила до Києва.

Про це повідомляє The Guardian. 

“Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів Gepard на Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставку цієї важливої частини протиповітряної оборони”, – сказав Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО у Брюсселі.

Нагадаємо, у лютому Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини. Зокрема, “Гепарди”, боєприпаси та авто для прикордонників. Також країна передала електрогенератори, вантажівки та мобільні антенні системи.

Також нагадаємо, що нещодавно в Німеччині стартувало навчання українських військових на танках Leopard 2. Навчання завершаться до кінця першого кварталу.

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