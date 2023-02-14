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​Росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину, загинули дві людини

Ще троє жителів області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

​Росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину, загинули дві людини
Наслідки обстрілу Херсона

Російські окупаційні війська за минулу добу 54 рази обстріляли Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

За інформацією ОВА, росіяни гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії та танків.

Місто Херсон російська армія атакувала 13 разів. Ворожі снаряди поцілили у залізничну колію пасажирського сполучення та житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини. Ще троє жителів області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в результаті обстрілів на Херсонщині пошкоджено залізничне полотно, тому для поїзда з Києві поки що фінальною зупинкою є Миколаїв.

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