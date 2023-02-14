​Росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину, загинули дві людини

Російські окупаційні війська за минулу добу 54 рази обстріляли Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

За інформацією ОВА, росіяни гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії та танків.

Місто Херсон російська армія атакувала 13 разів. Ворожі снаряди поцілили у залізничну колію пасажирського сполучення та житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини. Ще троє жителів області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в результаті обстрілів на Херсонщині пошкоджено залізничне полотно, тому для поїзда з Києві поки що фінальною зупинкою є Миколаїв.