У доповіді до Мюнхенської безпекової конференції головною загрозою назвали Росію

Дослідники опитали 12 000 людей – по 1000 з однієї країни.

У доповіді до Безпекової Мюнхенської конференції головною загрозою визнали Росію. Для підготовки документу фахівці опитали по 1000 мешканців із країн Group of 7, Бразилії, КНР, Індії та ЮАР та України. Загалом опитали 12 000 осіб.

Респонденти мали оцінити від нуля до 10 32 категорії ризиків, зокрема прямі загрози від Росії, КНДР, Китаю, США, Ірану та ЄС.

Росію назвали найбільшим джерелом загроз респонденти шести країн: України, ФРН, Японії, Франції, Канади та США. У країнах БРІКС (Бразилія, Китай, Індія, ЮАР) найбілбшою загрозою назвали енергетичну і продовольчу кризи. Китай боїться пандемії та можливих нових епідемій та застосування ядерної зброї.

Також дослідники запитали, які держави сприймаються як союзники. Україна щайняла перше місце як союзник із індексом +22. Далі – Польща, Естонія, США та Велика Британія. Росія та Китай мають рейтинг -20 та -6, у списку з 21 країни вони останні.

Автори доповіді також додали, що вторгнення Росії в Україну посилило розділення світу на демократії та автократії, і що Китай прагне посилити свій вплив у регіоні Східної Азії, а деякі країни Африки та Латинської Америки, хоча й вважаються демократичними, не виступили проти вторгнення.

Мюнхенська безпекова конференція цього року пройде 17-19 лютого. Це щорічний захід, присвячений обговоренню головних загроз і викликів. Минулого року, всього за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії, на конференції виступав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Президент наголошував, що потрібно надати Україні сучасне західне озброєння.