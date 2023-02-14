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У Новій Зеландії оголосили надзвичайний стан через циклон “Габріель”

Унаслідок негоди було знеструмлено щонайменше 38 тисяч будинків.

У Новій Зеландії оголосили надзвичайний стан через циклон “Габріель”
Фото: ЕРА/UPG

У Новій Зеландії оголосили надзвичайний стан через циклон “Габріель”, який став третьою схожою загрозою в історії країни.

Про це пише BBC.

Надзвичайний стан оголосили у регіонах Нортленд, Окленд, Тайраухіті, Затока Достатку, Вайкато та Гокс-Бей.

Унаслідок негоди було знеструмлено щонайменше 38 000 будинків. У найбільшому місті Нової Зеландії, Окленді, влада раніше евакуювала людей з 50 будинків навколо вежі заввишки 30 метрів, яка перебувала під загрозою обвалу, повідомляють місцеві ЗМІ. Також у місті створено десятки пунктів евакуації.

У понеділок прем’єр-міністр Нової Зеландії Кріс Гіпкінс оголосив про пакет допомоги на 7,3 млн доларів США.

Циклон “Габріель” обрушився на північ Нової Зеландії лише через кілька тижнів після того, як Окленд і його околиці зазнали рекордних дощів і повеней, унаслідок яких загинули чотири людини.

Один пожежник пропав безвісти, а ще один важко поранений внаслідок зсуву ґрунту на пляжі поселення Мурівай на західному узбережжі Окленда. Пошуки другого рятуальника довелося припинити, оскільки умови були надто небезпечними.

Метеорологічна служба повідомила, що через циклон негода триматиметься на півночі та у центрі Нової Зеландії, рухаючись на південний схід.

Через негоду скасували щонайменше 509 авіарейсів.

Зазначимо, торік восени внаслідок урагану “Ян” в американських штатах Флорида, Південна Кароліна та Вірджинція і у кубинському регіоні Пінар-дель-Ріо загинуло 137 людей.

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