Січень у Києві увійшов у десятку найтепліших за весь час спостережень

У Києві в січні зафіксували 16 температурних рекордів.

Середньомісячна температура повітря у січні у Києві склала -0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,9°С.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Січень увійшов у десятку найтепліших з 1881 року. Найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -10,0°С, а найтепліше – 1-го та 2-го числа, коли максимальна температура підвищилась до +13,2°С, встановивши таким чином температурні рекорди. Ці дні січня стали найтеплішими за 143 роки спостережень у столиці», – йдеться в повідомленні.

18 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С.

За даними метеорологів, у Києві в січні зафіксували 16 температурних рекордів. Також цьогорічний січень посів 20-ту позицію у рейтингу найсухіших.