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Австрія не може постачати зброю Україні, бо занедбала своє озброєння і має закріплений нейтральний статус, – президент

Александер ван дер Беллен зазначив, що його країна надає велику гуманітарну допомогу.

Австрія не може постачати зброю Україні, бо занедбала своє озброєння і має закріплений нейтральний статус, – президент
Александр Ван дер Беллен і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Австрія не може постачати Україні озброєння зокрема через зафіксований у конституції нейтральний статус.

Про це австрійський президент Александер ван дер Беллен повідомив під час візиту до Києва. Він пояснив, що зміни до конституції можна внести двома третинами голосів у парламенті, а він "зараз не бачить, щоб була готовність у Австрії відступити від своєї конституції".

За його словами, це повʼязано з історією, зокрема Другою світовою війною і 1955 роком.

"Є ще й друга проблема. Ми в Австрії десятиліттями занедбали наше військове озброєння, і через ти ми не бачимо можливості, що можемо постачати. Ми економили в бюджеті збройних сил. Але намагаємося робити все на рівні Європейського Союзу, не хочемо заважати іншим постачати зброю в Україну... Що стосується транзиту з однієї країни НАТО до іншої країни повітрям або по землі – це дозволяється, і Австрія тут не влаштовувала перешкод", – сказав він, додавши, що країна намагається концентруватися на гуманітарній допомозі. 

Нагадаємо, днями Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю в Україну. При цьому вони підкреслили тісну співпрацю своїх двох країн.

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