Міграційна служба не прийняла документи в білоруського ексдобровольця, його дружині відмовили в статусі біженки

"Є лише одна країна, де приймуть білорусів. Але є нюанс", - сумно пожартував Лазарєв.

Державна міграційна служба України не прийняла документи від білоруського ексдобровольця із полку Кастуся Каліновського Олексія Лазарєва (позивний "Вуж"), який хотів оформити посвідку на постійне проживання.

Про це Лазарєв написав у своєму твітері.

Він додав, що буде чекати на письмову відмову, бо попередньо від ДМС надіслали відповідь по телефону.

Па факце буду чакаць пісьмову адмову (бо гэта зрабілі па тэлефону, то бок адмовілісь прыймаць дакументы). Што далей? Не ведаю. Ваяваць з ДМС можна доўгі час, як пры гэтым жыць - цяжка казаць — Аляксей Лазараў 🇺🇦🐍⚪️🔴⚪️ (@Alx_lazarev) February 1, 2023

Лазарєв також повідомив що його дружині відмовили в наданні статусу біженки.

За інформацію моніторингової групи "Беларускі Гаюн", дружина колишнього добровольця Вероніка також є ексбійчинею полку Калиновського (позивний "Сон").

"Є лише одна країна, де приймуть білорусів. Але є нюанс", - сумно пожартував Лазарєв.

Він додав також, що ситуація ускладнюється тим, що у серпні минув термін дії паспорта дружини. Повернутися до Білорусі за новим вона не може, оскільки в республіці добровольцям загрожує покарання аж до страти, при цьому зробити новий документі у консульстві Білорусі в ЄС теж немає можливості – без візи та паспорта її не випустять з України.

Подружжя вступило до полку (тоді ще батальйону) Калиновського на початку російського вторгнення. У березні 2022-го вони повінчалися у Києві.

Нагадаємо, раніше ДМСУ відмовила в наданні громадянства учасниці АТО громадянці РФ Юлії Толопі. Вона з літа 2014 року служила в батальйоні "Айдар", тоді закінчила службу в 58-й бригаді. Спочатку була штурмовиком, командиром БМП, звільняла Луганську область. Потім займалася аеророзвідкою.

За словами бійчині, депутатські запити, подання на ім'я президента від міністра не допомогли вирішити ситуацію з отриманням громадянства.