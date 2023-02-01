Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
ГоловнаСуспільствоПодії

Ухилянт від мобілізації заблукав у горах Закарпаття і викликав поліцію

Прикордонники знайшли втікача в декількох кілометрах від кордону. 

Ухилянт від мобілізації заблукав у горах Закарпаття і викликав поліцію
Фото: ДПСУ

Житель Запоріжжя намагався втекти від призову до Словаччини через гори. Молодий чоловік заблукав і викликав поліцію, щоб його врятували.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

25-річного ухилянта знайшли прикордонники Чопського загону.

"25-річний чоловік сподівався дістатися до кордону, орієнтуючись за навігатором у мобільному телефоні. Із залізничної станції він попрямував пішки по прокладеному заздалегідь маршруту. Однак незабаром втратив орієнтування і заблукав у горах. У лісі серед гір він провів всю ніч. Чоловік замерз і сильно злякався, коли зрозумів, що йому не вдасться вибратися з лісу самостійно. Тому вранці, піймавши зв'язок, відразу подзвонив по телефону на лінію " 102 "і попросив допомоги у правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники з собаками знайшли втікача в декількох кілометрах від кордону. Молодий чоловік зізнався, що намагався уникнути призову. Йому надали необхідну допомогу. Далі ухилянта чекає суд за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, що групу осіб, які планували незаконно переправити громадян України через державний кордон, було затримано на Одещині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також