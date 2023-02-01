Житель Запоріжжя намагався втекти від призову до Словаччини через гори. Молодий чоловік заблукав і викликав поліцію, щоб його врятували.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

25-річного ухилянта знайшли прикордонники Чопського загону.

"25-річний чоловік сподівався дістатися до кордону, орієнтуючись за навігатором у мобільному телефоні. Із залізничної станції він попрямував пішки по прокладеному заздалегідь маршруту. Однак незабаром втратив орієнтування і заблукав у горах. У лісі серед гір він провів всю ніч. Чоловік замерз і сильно злякався, коли зрозумів, що йому не вдасться вибратися з лісу самостійно. Тому вранці, піймавши зв'язок, відразу подзвонив по телефону на лінію " 102 "і попросив допомоги у правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники з собаками знайшли втікача в декількох кілометрах від кордону. Молодий чоловік зізнався, що намагався уникнути призову. Йому надали необхідну допомогу. Далі ухилянта чекає суд за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, що групу осіб, які планували незаконно переправити громадян України через державний кордон, було затримано на Одещині.