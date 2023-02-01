Служба безпеки України нейтралізувала у Києві транснаціональну злочинну організацію, члени якої тероризували місцевих підприємців.

Як ідеться на сайті спецслужби, очолював банду кримінальний авторитет на прізвисько "Лєший" (причетний причетний до численних рейдерських захоплень київських підприємств), серед організаторів - двоє громадян РФ, вихідців із Північного Кавказу (один із них перебуває під санкціями РНБО).

Зловмисники діяли у столиці під виглядом двох добровольчих формувань і систематично вимагали гроші з місцевих підприємців. У разі відмови застосовували психологічний тиск, насилля, а також знищували майно та погрожували фізичною розправою. Кошти, які отримували таким чином, йшли до так званого "общака", який на момент обшуку становив $354 тис.

Співробітники СБУ затримали "Лєшого", двох росіян і ще трьох активних учасників банди "на гарячому" - ті "вибивали з підприємця $80 тисяч.

За місцями перебування фігурантів провели обшуки, виявили речові докази злочинної діяльності. Шістьом зловмисникам повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Також вирішують питання щодо додаткової кваліфікації дій затриманих за ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу).

В СБУ зазначили, що діяльність злочинної групи могла призвести до дестабілізації криміногенної ситуації у Києва в інтересах Росії. Було зафіксовано понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об’єктів нерухомості потерпілих, а також нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї.

Вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно в Одесі нейтралізували кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський".