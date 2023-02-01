УПЦ зберігає церковно-канонічний звʼязок із РПЦ і залишається її структурним підрозділом, – експертиза

Ухвалені в травні 2022 зміни до статуту УПЦ не привели до розриву звʼязків із Російською церквою.

Релігієзнавча експертиза дійшла висновку, що Українська православна церква (УПЦ) продовжує зберігати церковно-канонічний звʼязок з Російською православною церквою.

Ухвалені після початку повномасштабної війни нова редакція статуту про управління УПЦ і постанова Собору не привели до розриву між УПЦ і РПЦ, йдеться у висновку релігієзнавчої експертизи, оприлюдненому на сайті Державної служби з етнополітики і свободи совісті.

"Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним", – зазначили в висновках.

Фахівці також дійшли висновку, що "УПЦ відносно РПЦ має церковно-канонічний зв’язок частини із цілим. Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою. УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже, з точки зору еклезіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності".

"Нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії). Жодних документів чи дій, які би свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено", – зазначили фахівці.

Нагадаємо, в травні 2022 УПЦ на соборі засудила війну в Україні й заявила про "повну самостійність і незалежність", а також висловила незгоду з позицією російського патріарха Кирила. Однак текст статуту зі змінами оприлюднено не було. Докладно читайте в тексті на LB.ua.

Під час повномасштабного нападу Росії на Україну слідчі СБУ неодноразово виявляли в духівних УПЦ (МП) проросійські агітки, що виправдовували війну. У деяких церковних діячів також познаходили російські паспорти.