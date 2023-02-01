ДБР повідомило про підозру ексміністру енергетики Насалику, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело у відомстві.
Зокрема, ексміністру інкримінують підписання збиткових для держави угод на 1,5 млрд грн.
За даними слідства, угоди були на користь компаній, пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем.
Зазначається, що офіційно у ДБР поки не коментують дану ситуацію.
Ігор Насалик – народний депутат III, IV і VIII скликань. Тричі був міським головою Калуша на Івано-Франківщині. З квітня 2016 року обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості в уряді Володимира Гройсмана.
Нагадаємо, у 2019 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Насалику про підозру у скоєнні злочину щодо подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації: у 2014 році він отримав у позику 1,249 млн дол. від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" чиновник не відобразив цю інформацію у щорічних деклараціях.