ДБР повідомило про підозру ексміністру енергетики Насалику, – ЗМІ

Ексміністру інкримінують підписання збиткових для держави угод на 1,5 млрд грн.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело у відомстві.

Зокрема, ексміністру інкримінують підписання збиткових для держави угод на 1,5 млрд грн.

За даними слідства, угоди були на користь компаній, пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем.

Зазначається, що офіційно у ДБР поки не коментують дану ситуацію.

Ігор Насалик – народний депутат III, IV і VIII скликань. Тричі був міським головою Калуша на Івано-Франківщині. З квітня 2016 року обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості в уряді Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, у 2019 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Насалику про підозру у скоєнні злочину щодо подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації: у 2014 році він отримав у позику 1,249 млн дол. від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" чиновник не відобразив цю інформацію у щорічних деклараціях.