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ДБР повідомило про підозру ексміністру енергетики Насалику, – ЗМІ

Ексміністру інкримінують підписання збиткових для держави угод на 1,5 млрд грн.

ДБР повідомило про підозру ексміністру енергетики Насалику, – ЗМІ
Ігор Насалик
Фото: Андрей Гудзенко

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело у відомстві.

Зокрема, ексміністру інкримінують підписання збиткових для держави угод на 1,5 млрд грн.

За даними слідства, угоди були на користь компаній, пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем.

Зазначається, що офіційно у ДБР поки не коментують дану ситуацію.

Ігор Насалик – народний депутат III, IV і VIII скликань. Тричі був міським головою Калуша на Івано-Франківщині. З квітня 2016 року обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості в уряді Володимира Гройсмана

Нагадаємо, у 2019 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Насалику про підозру у скоєнні злочину щодо подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації: у 2014 році він отримав у позику 1,249 млн дол. від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" чиновник не відобразив цю інформацію у щорічних деклараціях. 

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