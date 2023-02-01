СБУ проводить заходи, направлені на боротьбу із внутрішнім ворогом, - Малюк

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував оперативно-слідчі заходи, які відбуваються у різних регіонах України у середу, 1 лютого.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Сьогодні Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку проводить низку масштабних оперативно-слідчих заходів, направлених на боротьбу із внутрішнім ворогом. Мова йде про відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах: зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо", - йдеться у повідомленні.

За його словами, в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України відбуваються десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ.

«Ми виконуємо завдання, поставлене президентом Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки», - підкреслив Малюк.

Він додав, що СБУ інформує суспільство про результати сьогоднішніх заходів і, зважаючи на великий обсяг матеріалів, продовжить це робити найближчими днями.

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