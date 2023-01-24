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Ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт

САП просила взяти підозрюваного під варту із можливістю внесення застави у 50 млн грн.

Ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт
Василь Лозинський
Фото: 032.ua

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відправив колишнього заступника міністра розвитку громад , територій та інфраструктури Василя Лозинського під цілодобовий домашній арешт до 23 березня.

Про це йдеться на сайті ВАКС.

Крім цього, на Лозинського поклали такі процесуальні обов'язки:

  • прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • не залишати Київ без дозволу слідчого (детектива), прокурора;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дозволяють право на виїзд з України;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
  • носити електронний засіб контролю.

За інформацією Центру протидії корупції, прокурор САП просив взяти ексзаступника міністра під варту із можливістю внесення застави у 50 млн грн. 

Нагадаємо, днями НАБУ затримало Лозинського через підозру в хабарництві. Його звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів.


За рішенням ВАКС пособника у справі хабара Лозинському триматимуть під вартою до 21 березня. А ще одного підозрюваного у цій справі ВАКС теж відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 26 млн 840 тис.

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