Ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відправив колишнього заступника міністра розвитку громад , територій та інфраструктури Василя Лозинського під цілодобовий домашній арешт до 23 березня.
Про це йдеться на сайті ВАКС.
Крім цього, на Лозинського поклали такі процесуальні обов'язки:
- прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
- не залишати Київ без дозволу слідчого (детектива), прокурора;
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дозволяють право на виїзд з України;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
- носити електронний засіб контролю.
За інформацією Центру протидії корупції, прокурор САП просив взяти ексзаступника міністра під варту із можливістю внесення застави у 50 млн грн.
Нагадаємо, днями НАБУ затримало Лозинського через підозру в хабарництві. Його звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів.
За рішенням ВАКС пособника у справі хабара Лозинському триматимуть під вартою до 21 березня. А ще одного підозрюваного у цій справі ВАКС теж відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 26 млн 840 тис.