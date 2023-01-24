Ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт

САП просила взяти підозрюваного під варту із можливістю внесення застави у 50 млн грн.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відправив колишнього заступника міністра розвитку громад , територій та інфраструктури Василя Лозинського під цілодобовий домашній арешт до 23 березня.

Про це йдеться на сайті ВАКС.

Крім цього, на Лозинського поклали такі процесуальні обов'язки:

прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не залишати Київ без дозволу слідчого (детектива), прокурора;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дозволяють право на виїзд з України;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

носити електронний засіб контролю.

За інформацією Центру протидії корупції, прокурор САП просив взяти ексзаступника міністра під варту із можливістю внесення застави у 50 млн грн.

Нагадаємо, днями НАБУ затримало Лозинського через підозру в хабарництві. Його звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів.



За рішенням ВАКС пособника у справі хабара Лозинському триматимуть під вартою до 21 березня. А ще одного підозрюваного у цій справі ВАКС теж відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 26 млн 840 тис.