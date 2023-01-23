Перед судом постане суддя з Київщини, який не задекларував квартиру в столиці та два паркомісця

Подані у щорічній декларації відомості відрізняються від достовірних на суму понад 5 млн грн.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо судді одного з районних судів Київської області.

Як повідомили в пресслужбі САП, служитель Феміди у щорічній декларації за 2020 рік не вказав квартиру в Києві вартістю понад 4,6 млн грн та два паркомісця загальною вартістю майже 430 тис. грн, які перебували у користуванні його та членів родини.

"Таким чином, подані у щорічній декларації відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 5,058 млн грн, що більше ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. 19.01.2023 судді повідомлено про підозру та вже 23.01.2023 обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті", - зазначили в прокуратурі.

Судді інкримінують умисне завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

"Зауважимо, що у 2022 році суди першої та апеляційної інстанції визнали необґрунтованими активи вказаного судді на суму 3,6 млн грн. Зокрема судом встановлено, що суб’єкт декларування через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у столиці площею 142 кв. м. При цьому, у ході аналізу майнового стану та його доходів з’ясовано, що грошові кошти, використані для придбання цього активу, не могли бути набуті за рахунок законних доходів судді", - додали в САП.

Нагадаємо, нещодавно суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною.

Також САП скерувала до суду обвинувальний акт щодо голови одного з районних судів Кіровоградщини та двох помічників суддів через хабарництво.