​Затримали зловмисників, які пообіцяли росіянці за $10 тисяч українські паспорт і громадянство

У Києві затримали організатора схеми та спільника, які пообіцяли громадянці Росії, котра має посвідку на постійне проживання в нашій державі, українські паспорт і громадянство.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За документ попросили 10 тисяч доларів.

Один із затриманих, уродженець Дніпропетровщини, представлявся колишнім співробітником СБУ.

Фото: Офіс Генпрокурора

"Він переконував своїх клієнтів, що має впливові зв’язки в Державній міграційній службі України та може вплинути на службових осіб відомства щодо прийняття ними позитивного рішення", - зазначили в ОГП.

Зловмисник пояснив "клієнтці", що сім тисяч доларів віддає службовим особам, а три забирає собі. Його зі спільником затримали на одній із столичних АЗС після отримання "завдатку" в розмірі трьох тисяч доларів.

У затриманих вилучили фейкове службове посвідчення СБУ, форменний одяг, зброю та наркотичні засоби. Вилучене направили на експертизу.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що наразі організатору схеми повідомили про підозру та взяли під варту. З його спільником тривають слідчі дії.

Нагадаємо, торік у міжнародному аеропорту “Львів” прикордонники викрили українку з фальшивим паспортом.

Раніше в аеропорту “Бориспіль” виявили п’ять підроблених паспортів пасажирів рейсу “Київ – Барселона”, які пред'явили громадяни Вірменії.