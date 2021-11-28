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У “Борисполі” прикордонники виявили одразу п’ять підроблених паспортів

Вірмени придбали документи за 10 тис. доларів.

У “Борисполі” прикордонники виявили одразу п’ять підроблених паспортів

В аеропорту “Бориспіль” прикордонники виявили одразу п’ять підроблених паспортів. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Так, у пункті під час повторної перевірки пасажирів рейсу “Київ – Барселона” прикордонники виявили п’ятьох громадян Вірменії, які надали для перевірки закордонні паспорти громадян України з ознаками часткової підробки – заміною сторінки з установчими даними.

Пізніше було встановлено, що троє дорослих та двоє дітей перетинали державний кордон на виїзд з України за дійсними закордонним паспортами Вірменії на рейс “Київ – Тбілісі”.

Після перебування в залі очікування вони обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з іншими паспортними документами.

Підроблені паспорти особи придбали у невідомого в Україні за 10 000 доларів США.

Прикордонники притягнули порушників до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

Нагадаємо, напередодні прикордонники виявили росіянку, яка влітку 2018-го незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію АР Крим й отримала заборону на в’їзд в Україну на три роки.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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