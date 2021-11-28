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Патрульні з приладами TruCam затримали водія BMW, який рухався зі швидкістю 178 км/год

Керманича оштрафували на 1700 грн.

Патрульні з приладами TruCam затримали водія BMW, який рухався зі швидкістю 178 км/год
Фото: Kurs.if

Патрульні, які працюють з приладами TruCam, притягнули до відповідальності водія BMW за перевищення швидкості.

Порушення зафіксували на Київському шосе, повідомили у Патрульній поліції Києва.

Транспортний засіб рухався зі швидкістю 178 км/год при дозволеній швидкості руху на цій ділянці дороги 50 км/год.

“Інспектори склали на керманича BMW протокол за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП — штраф у розмірі 1700 гривень”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до рішення Київської міської ради, у період з 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

З початку 2021 року за порушення швидкісного режиму, патрульні притягнули до відповідальності понад 13 726 громадян.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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