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Окупанти п’ять разів порушили режим тиші

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Окупанти п’ять разів порушили режим тиші
Фото: pravda.com.ua

Упродовж суботи, 27 листопада у зоні бойових дій на Донбасі окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Мар’їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

В районі Новолуганського ворог обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Станом ранок неділі, 28 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 26 листопада у зоні бойових дій на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув мешканець Харківщини, старший солдат 54-ї окремої механізованої бригади Алхаслі Алі Наіб.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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