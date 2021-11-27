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Стало відоме ім’я українського бійця, який загинув вчора на Донбасі

Йому було 29 років.

Вчора в зоні бойових дій на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув мешканець Харківщини, старший солдат 54-ї окремої механізованої бригади Алхаслі Алі Наіб.

Про це у Facebook написав в. о. голови в Харківської обласної державної адміністрації Олександр Скакун.

"26 листопада на фронті від кулі снайпера загинув наш земляк. Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693 старший солдат Алхаслі Алі Наіб. Хлопця намагалися врятувати медики, але, на жаль, не змогли. Йому було лише 29. Мої щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам’ять!" - написав Олександр Скакун.

Нагадаємо, від початку суботи, 27 листопада окупанти у зоні бойових дій на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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