На Луганщині бойовики не пропустили два патрулі спецмісії ОБСЄ

Члени збройних формувань мотивували це “наказами від своїх командирів”.

Уранці 27 листопада збройні формування в Луганській області не пропустили два патрулі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до непідконтрольних урядові районів.

Про це йдеться у звіті місії.

Обидва патрулі Місії прямували з підконтрольних урядові районів.

Перший випадок стався о 09:10 приблизно за 350 м на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого.

А другий – о 11:10 на блокпості збройних формувань за 1,5 км на південний захід від Молодіжного.

В обох випадках члени збройних формувань мотивували це “наказами від своїх командирів”. У першому випадку вони також послалися на “відсутність гарантій безпеки”.

Також о 08:40 у районі Золотого член збройних формувань не пропустив інший патруль Місії на ділянку розведення, пославшись на “накази від своїх командирів”. Цей патруль мав посприяти перетину зазначеним патрулем Місії в непідконтрольні урядові райони.

“Місія знову констатує, що такі заборони не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, але й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке є вкрай необхідним для її ефективної роботи”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спеціальний представник ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен заявив, що кількість порушень режиму припинення вогню на день на сході України перевищує аналогічний показник до набуття чинності заходів з посилення режиму припинення вогню у липні 2020 року.