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Через забруднення озер в Оболонському районі Києва відкрито провадження

До прокуратури надійшла інформація про виявлення зливу нафтопродуктів із дощової каналізації, яка впадає в озеро Кирилівське.

До Оболонської окружної прокуратури Києва надійшли звернення від громадян стосовно виявлення зливу нафтопродуктів із дощової каналізації, яка впадає в озеро Кирилівське.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Також прокурорів поінформували про забруднення поверхневих вод каскаду озер Опечень (Почайна) в Оболонському районі столиці.

Для фіксації обставин події та відібрання зразків забрудненої води на місце події виїхали слідчо-оперативна група та інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

“Київською міською прокуратурою взято на контроль хід досудового розслідування, розпочатого за фактом забруднення нафтопродуктами водойм в Оболонському районі столиці (ч. 1 ст. 242 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що проблема забруднення поверхневих вод у місті Києві набула системного характеру.

Відтак під час виїздної наради було визначено першочергові заходи, які необхідно здійснити у кримінальному провадженні для ефективного розслідування обставин забруднення водойм, встановлення розміру заподіяних збитків, джерел забруднення та осіб, які до цього причетні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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