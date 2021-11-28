До Оболонської окружної прокуратури Києва надійшли звернення від громадян стосовно виявлення зливу нафтопродуктів із дощової каналізації, яка впадає в озеро Кирилівське.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Також прокурорів поінформували про забруднення поверхневих вод каскаду озер Опечень (Почайна) в Оболонському районі столиці.
Для фіксації обставин події та відібрання зразків забрудненої води на місце події виїхали слідчо-оперативна група та інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу.
“Київською міською прокуратурою взято на контроль хід досудового розслідування, розпочатого за фактом забруднення нафтопродуктами водойм в Оболонському районі столиці (ч. 1 ст. 242 КК України)”, – йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що проблема забруднення поверхневих вод у місті Києві набула системного характеру.
Відтак під час виїздної наради було визначено першочергові заходи, які необхідно здійснити у кримінальному провадженні для ефективного розслідування обставин забруднення водойм, встановлення розміру заподіяних збитків, джерел забруднення та осіб, які до цього причетні.