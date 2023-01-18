Судитимуть підприємця, якого підозрюють у заволодінні 1,3 млн грн під час реставрації Маріїнського палацу

Він протягом 2017-2018 років здійснював технічний нагляд за проведенням робіт.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно підприємця за фактами заволодіння 1,3 млн грн під час реставрації Маріїнського палацу.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Підприємець протягом 2017-2018 років здійснював технічний нагляд за проведенням реставраційних робіт офіційної церемоніальної резиденції Президента України – Маріїнського палацу, який перебуває на балансі Державного управління справами.

“З метою заволодіння бюджетними коштами він вніс до фінансово-господарських документів неправдиві відомості про залучення до цих робіт осіб, які насправді не мали відповідних повноважень”, – йдеться у повідомленні.

Державна аудиторська служба України виявила порушення під час проведення ревізії, їх підтверили судові експертизи. За висновками експертиз державним інтересам підприємцем завдано понад 1,3 млн грн збитків.

Державне управління справами, яке визнано потерпілою стороною у кримінальному провадженні, пред’явило до обвинуваченого цивільний позов.

Суд наклав на майно обвинуваченого арешт.

Нагадаємо, торік у грудні Офіс Генерального прокурора довів у суді незаконність передачі під забудову земель міністерства оборони в Києві.