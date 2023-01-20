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​ВАКС визнав винним ексочільника Державіаслужби у зловживанні службовим становищем

Колишньому держслужбовцю призначили покарання 3,5 року позбавлення волі.

​ВАКС визнав винним ексочільника Державіаслужби у зловживанні службовим становищем
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд оголосив 20 січня вирок колишньому голові Державної авіаційної служби України.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, колишнього державного службовця визнали винним у зловживанні службовим становищем, що завдало тяжких наслідків для ТОВ "Українсько-середземноморські авіалінії".

За інформацією САП, ексглава Державіаслужби в інтересах ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" умисно вчинив низку дій, які призвели до отримання МАУ переваг для здійснення польотів за маршрутом Київ – Тегеран – Київ та спричинили тяжкі наслідки для іншої компанії.

ВАКС призначив експосадовцю покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки, та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн. Цей вирок сторона захисту може оскаржити, звернувшись до Апеляції ВАКС. 

Нагадаємо, нещодавно ВАКС визнав винною суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання.

Днями Апеляція ВАКС залишила під вартою ексглаву комітету ВРУ VIII скликання.

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