Вищий антикорупційний суд залишив без задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу відносно екскерівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва у вигляді тримання під вартою.

Про це йдеться у трансляції судового засідання.

"Клопотання старшого детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Коболєва залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів з дня її оголошення", - заявив слідчий суддя Олег Федоров.

Повний текст ухвали буде оголошений 30 січня.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що колишньому голові правління "Нафтогаз України" оголосили підозру в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

Як відомо, 2018 року Андрій Коболєв отримав премію в $7,9 млн (і перевів їх мамі в Америку), а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" за транзитним контрактом. Загальний обсяг премій менеджменту "Нафтогазу" в кількості 41 людині затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США) у 46,3 млн доларів.

Державна аудиторська служба стверджувала, що Коболєву сплатили 228 млн грн премії у порушення постанови уряду. Однак "Нафтогаз" звернувся до суду з проханням визнати протиправною і скасувати цю вимогу.

Прокурор САП просив обрати для Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн грн.