Колишні члени наглядової ради пояснили премії "Нафтогазу": рішення ухвалили без тиску

Премії були схвалені одноголосно всім складом ради: і незалежними членами, і призначеними урядом.

Рішення преміювати 41 співробітника НАК "Нафтогаз України" за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі ухвалювали у повній відповідності до найкращих світових практик корпоративного управління. Про це йдеться у підписаній останнім складом незалежних членів НАК Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо ван дер Гейден заяві, оприлюдненій в Linkedin.

Лескуа, Споттісвід і Ван дер Гейден заявили, що премії були схвалені одноголосно всім складом ради: і незалежними членами, і призначеними урядом. Вони також заперечили тиск щодо ухвалення рішення про преміювання.

"Ми вважали, що такий безпрецедентний успіх повинен мати безпрецедентний бонус в Україні", – додали вони.

Колишні члени наглядової ради зауважили, що трансакції було здійснено відповідно до фінансового плану.

Нагадаємо, минулого тижня колишньому голові правління "Нафтогаз України" Андрію Коболєву оголосили підозру в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. За даними слідства, він у травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення у Стокгольмському арібтражі.

Андрій Коболєв прокоментував оголошення підозри на своїй сторінці в фейсбук.

"Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", – написав він.