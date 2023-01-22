Ліміт ціни на газ в ЄС може призвести до різких змін на ринку, – Bloomberg

Тимчасове обмеження цін на газ в Європейському Союзі може призвести до зниження ліквідності ринку, проте наразі значного впливу ще не виявлено.

Такі висновки зробили в Управлінні з цінних паперів і ринків ЄС, пише Bloomberg.

Європейське управління з цінних паперів і ринків наголошує, що обмеження цін на газ в ЄС, яке почне діяти з 15 лютого, цілком ймовірно може спричинити структурні зміни, перемістивши торгівлю за межі ринку.

Регулятор попереджає, що реальний вплив обмеження на ринки можна буде спостерігати тільки тоді, коли рішення набуде чинності.

"Це може спричинити значні та різкі зміни в ширшому ринковому середовищі, що може вплинути на впорядковане функціонування ринків і, зрештою, на фінансову стабільність", – зазначає видання.

Нагадаємо, у грудні ЄС погодився запровадити тимчасове обмеження цін на газ, щоб уникнути різких коливань, які спостерігалися минулого року, але існують побоювання, що це може поставити під загрозу постачання газу до блоку або порушити функціонування ринку.

Агентство зі співробітництва енергетичних регуляторів також має опублікувати в понеділок свою первинну оцінку того, як це може вплинути на потоки газу в регіон.