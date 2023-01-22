Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!
Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!
Росіяни відновлюють свої позиції у Соледарі, - британська розвідка
Росіяни відновлюють свої позиції у Соледарі, - британська розвідка
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
НАБУ затримало заступника міністра Лозинського через підозру в хабарництві, його буде звільнено (оновлено)
НАБУ затримало заступника міністра Лозинського через підозру в хабарництві, його буде звільнено (оновлено)
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Керівництво Міноборони викликають на комітет ВР, обговорять cкандал з ціною харчів для військових
Керівництво Міноборони викликають на комітет ВР, обговорять cкандал з ціною харчів для військових
ГоловнаЕкономікаДержава

Ліміт ціни на газ в ЄС може призвести до різких змін на ринку, – Bloomberg

Обмеження цін на газ почне діяти з 15 лютого.

Ліміт ціни на газ в ЄС може призвести до різких змін на ринку, – Bloomberg
Фото: biz.censor.net

Тимчасове обмеження цін на газ в Європейському Союзі може призвести до зниження ліквідності ринку, проте наразі значного впливу ще не виявлено.

Такі висновки зробили в Управлінні з цінних паперів і ринків ЄС, пише Bloomberg.

Європейське управління з цінних паперів і ринків наголошує, що обмеження цін на газ в ЄС, яке почне діяти з 15 лютого, цілком ймовірно може спричинити структурні зміни, перемістивши торгівлю за межі ринку.

Регулятор попереджає, що реальний вплив обмеження на ринки можна буде спостерігати тільки тоді, коли рішення набуде чинності.

 

"Це може спричинити значні та різкі зміни в ширшому ринковому середовищі, що може вплинути на впорядковане функціонування ринків і, зрештою, на фінансову стабільність", – зазначає видання.

Нагадаємо, у грудні ЄС погодився запровадити тимчасове обмеження цін на газ, щоб уникнути різких коливань, які спостерігалися минулого року, але існують побоювання, що це може поставити під загрозу постачання газу до блоку або порушити функціонування ринку.

Агентство зі співробітництва енергетичних регуляторів також має опублікувати в понеділок свою первинну оцінку того, як це може вплинути на потоки газу в регіон.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також