Укренерго заявило про суттєвий дефіцит потужності, в аварійному ремонті - один із блоків ТЕС

У прифронтових районах Донеччини є пошкодження у мережах оператора системи передачі.

В Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

За інформацією компанії, в аварійний ремонт вивели один з блоків на тепловій електростанції. Також у прифронтових районах Донеччини є пошкодження у мережах оператора системи передачі.

Через це обленерго отримали знижені ліміти споживання електроенергії на всю добу. Тим часом виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених російськими обстрілами об’єктів.

"Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій... Після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - зазначили в Укренерго.

Компанія нагадала, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак Росії та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах.

"Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій", - повідомили в НЕК.

В Укренерго підкреслили, що крім АЕС решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. "Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через останню російську атаку було пошкоджено 1 блок ТЕС на сході та 8 блоків ТЕС на заході України.

У ДТЕК заявили, що українцям необхідно готуватися до "важких днів" після масованого удару росіян по Україні 14 січня.