Окупанти активізували використання розвідувальних дронів, - ОК "Південь"

Російські війська активізували використання розвідувальних дронів, що може свідчити про підготовку до проведення нових ракетних ударів.

Про це начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

"Взагалі (росіяни - ред.) проводять розвідку досить системно, ми фіксуємо і заземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, в той проміжок часу коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучити", - розповіла Гуменюк.

На питання, що саме окупаційні війська намагаються вишукати, вона відповіла, що як правило це об'єкти критичної інфраструктури.

"Але більшість уваги дронів сконцентровано все ж на військових об'єктах. Зокрема, і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається вишукати, щоб під час однієї з хвиль атак "заглушити" аби досягнути "результатів", - зазначила Гуменюк.

За її словами на бойовому чергуванні в Чорному морі знизилася кількість російських кораблів. Там зараз перебуває п'ять ракетоносіїв, замість шести. Оскільки підводний човен зайшов у пункт базування.

20 січня Гуменюк повідомила, що Росія продовжує зберігати в Чорному морі своє корабельне угруповання майже у тому ж складі, що було раніше.