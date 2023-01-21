Росіяни відновлюють свої позиції у Соледарі, - британська розвідка

Ситуація на фронті в Україні загалом перебуває у стані глухого кута, однак існує можливість невеликого просування російських військ навколо Бахмута.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який цитує у Twitter Міністерство оборони країни.

"Останніми днями найзапекліші бої точилися у трьох секторах. На північному сході, поблизу Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки", - йдеться у повідомленні.

У Донецькій області, на Бахмутському напрямку, російські сили, ймовірно, відновлюють свої позиції в Соледарі після його захоплення на початку тижня.

На півдні, у Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які проводили артилерійські перестрілки, але уникали широкомасштабних наступальних дій.

Нагадаємо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 12 населених пунктів.