Головне за день. П’ятниця, 20 січня

Коаліція власників Leopard’ів, новий начальник ГУ Нацполіції в Києві, восьмий "Рамштайн", спроби провокацій під час служб ПЦУ у Лаврі. Яким запам’ятається 331-й день повномасштабної війни.

Польща та Україна скликали на полях "Рамштайну" контактну групу країн, які володіють танками Leopard 2.

Попри те, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення цих танків в Україну, польський міністр оборони Маріуш Блащак висловив намір створити коаліцію держав, у яких є Leopard 2, щоби відправити їх до нашої держави. Наразі таких країн налічується 15.

Блащак додав, що сторони "послідовно зміцнюють цю коаліцію".

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони України впродовж доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та трьох - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

Російські окупаційні війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, також тут нарощують інтенсивність застосування авіації. Завдали двох ракетних (по цивільній інфраструктурі Краматорська) та 12 авіаційних ударів. Також здійснили 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по Нікополю.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 20 січня – в новині.

Сьогодні, 20 січня, у Рамштайні пройшла зустріч Контактної групи з питань оборони України. Участь у засіданні брали глави оборонних відомств близько 50 країн.

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайн", щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.

Заклик українського президента пролунав під час звернення до Контактної групи з питань оборони України на американській базі Рамштайн у Німеччині.

За словами Зеленського, надання Україні далекобійних ракет та винищувачів буде кроком уперед порівняно з допомогою, яку союзники виділяють зараз.

На восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні не ухвалили рішення про постачання Україні танків.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за результатами засідання. За його словами, є аргументи “за” поставки та аргументи “проти”, які висуваються різними країнами. При цьому він запевнив, що “Німеччина не стоятиме на шляху партнерів”.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виключило Київ із переліку територій можливих бойових дій.

Зміни в перелік були внесені через відповідний указ МінТОТ, повідомляє пресслужба відомства.

"Згідно з наказом місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій. Цей наказ Мінреінтеграції був зареєстрований Міністерством юстиції України 16 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Кабмін ухвалив рішення призначити тимчасового виконувача обов’язків голови Національної поліції України.

Із 20 січня Нацпол очолив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський.

Днями КМУ призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ.

Виконання обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ уряд тимчасово поклав на Інну Ящук. До цього посаду обіймав загиблий в авіатрощі у Броварах Юрій Лубкович.

Під час першої служби ПЦУ у Лаврі на Різдво охорона митрополита Епіфанія затримала людину, яка намагалася вилити в чашу для причастя зеленку. Спробі вчасно запобігли. 19 січня, під час служби з нагоди Водохреща, у вівтарі також було виявлено сторонню людину – семінариста УПЦ МП Віталія С.

Про це Lb.ua повідомили очевидці.

Представникам ПЦУ Віталій С. повідомив, що мав на меті якимось чином перешкодити ходу служби, але не уточнив, як саме. А в пояснювальній записці написав, що прийшов "просто погуляти". Затриманого передали поліції.

Подробиці – в новині.

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