Зеленський закликав обговорити поставку Україні ракет та винищувачів F-16 на наступному "Рамштайні"

Сьогодні у німецькому Рамштайні проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайну" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Заклик українського президента пролунав під час звернення до Контактної групи з питань оборони України на американській базі Рамштайн у Німеччині.

За словами Зеленського, надання Україні далекобійних ракет та винищувачів буде кроком уперед порівняно з допомогою, яку союзники виділяють зараз.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, у Рамштайні почалася зустріч Контактної групи з питань оборони України. Участь у засіданні беруть глави оборонних відомств близько 50 країн.

Раніше повідомлялося, що на сьогоднішній зустрічі США заохочуватимуть партнерів по НАТО надати Україні додаткові системи ППО і бронетехніку.

Напередодні міністр оборони Резніков показав шеврони українських військових підрозділів, які виставили на базі Рамштайн, та анонсував "чудові новини".

Минулого разу контактна група "Рамштайн" збиралася у листопаді. Її учасники заявили, що надалі підвищуватимуть оборонні можливості України.