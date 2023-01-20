Зеленський закликав обговорити поставку Україні ракет та винищувачів F-16 на наступному "Рамштайні"

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайну" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Заклик українського президента пролунав під час звернення до Контактної групи з питань оборони України на американській базі Рамштайн у Німеччині.
За словами Зеленського, надання Україні далекобійних ракет та винищувачів буде кроком уперед порівняно з допомогою, яку союзники виділяють зараз.
Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, у Рамштайні почалася зустріч Контактної групи з питань оборони України. Участь у засіданні беруть глави оборонних відомств близько 50 країн.
Раніше повідомлялося, що на сьогоднішній зустрічі США заохочуватимуть партнерів по НАТО надати Україні додаткові системи ППО і бронетехніку.
Напередодні міністр оборони Резніков показав шеврони українських військових підрозділів, які виставили на базі Рамштайн, та анонсував "чудові новини".
Минулого разу контактна група "Рамштайн" збиралася у листопаді. Її учасники заявили, що надалі підвищуватимуть оборонні можливості України.