Російські військові за добу вбили п'ятьох цивільних українців

В Україні за минулу добу, 19 січня, внаслідок збройної агресії Росії загинули 5 мирних мешканців, ще 6 отримали поранення.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 19.01.2023 (станом на 09:00 20.01.2023):

Донецька область - 4 загиблих, 3 поранених

Херсонська область - 1 загиблий, 3 поранених

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів, три танки та чотири безпілотники. Загалом РФ вже втратила в Україні близько 119 300 військових.