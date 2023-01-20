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Російські військові за добу вбили п'ятьох цивільних українців

Ще шестеро людей поранені.

Російські військові за добу вбили п'ятьох цивільних українців
Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

В Україні за минулу добу, 19 січня, внаслідок збройної агресії Росії загинули 5 мирних мешканців, ще 6 отримали поранення.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 19.01.2023 (станом на 09:00 20.01.2023):

  • Донецька область - 4 загиблих, 3 поранених
  • Херсонська область - 1 загиблий, 3 поранених

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів, три танки та чотири безпілотники. Загалом РФ вже втратила в Україні близько 119 300 військових.

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