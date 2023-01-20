Міносвіти пропонує знову провести цього року мультитест як альтернативу ЗНО

Удосконалений мультитест складатиметься з двох обов'язкових предметів і одного на вибір.

Міністерство освіти і науки представило проєкт порядку прийому до вишів у 2023 році на основі вдосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це розповів на брифінгу міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, предає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні єдиним інструментом вступу є зовнішнє незалежне оцінювання, але з огляду на ситуацію з безпекою ми моделюємо максимально безпечний вступ, враховуємо думку батьків і абітурієнтів і подаємо на розгляд Верховної Ради спільно узгоджену модель прийому в рамках удосконаленого національного мультипредметного тесту зі вступу 2023 року", - сказав він.

Удосконалений мультитест складатиметься з двох обов'язкових предметів: українська мова та математика, а також одного предмета на вибір: історія України, іноземна мова (англійська, французька, німецька або іспанська мова), фізика, хімія або біологія (зробити вибір необхідно буде під час реєстрації на НМТ).

Тривалість тестування - 180 хвилин, до нього ввійдуть три блоки предметів, а час можна буде розподіляти за блоками самостійно.

З української мови, історії України, хімії та біології буде по 30 тестових завдань, з іноземних мов – 32 завдання, з математики – 22 завдання та з фізики – 20 завдань.

Новацією 2023 року буде те, що запроваджується мінімальний прохідний бал, який дорівнює не менше ніж 10% для кожного предмета, залежно від максимальної кількості балів, що буде запропоновано в тому чи іншому варіанті тесту.

Відповідно до проєкту вступники допускатимуться до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця за наявності конкурсного балу не менше ніж 130 (для дітей загиблих захисників України ця умова не застосовується).

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня професійного молодшого бакалавра не може бути меншим за 150 балів для спеціальностей "стоматологія", "медицина", "педіатрія" галузі знань "охорона здоров'я", не може бути меншою ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань "право", "публічне управління та адміністрування", "міжнародні відносини", спеціальності "фармація, промислова фармація".

Відповідно до правил вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть НМТ і творчий конкурс.

Крім того, в міністерстві повідомляють, що замість результатів НМТ 2023 можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020/2021 років.

Міністр також зазначив, що реєстрація на НМТ-2023 стартуватиме у квітні.

Нагадаємо, минулого року вступна кампанія відбувалася зі змінами. Так, замість традиційних вступних випробувань (ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ) у 2022 році провели такі тестування:

національного мультипредметного тесту (НМТ) ー для вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти на всі спеціальності (бюджетні місця), на кон’юнктурні та медичні спеціальності (зокрема, контракт);

магістерського комплексного тесту (МКТ) ー для вступу до магістратури на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»;

магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) - для вступу до магістратури за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).

НМТ відбувався у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів (українська мова, математика, історія України). Тестування проходило в три сесії. Основна: - 18 липня – 10 серпня, додаткова - 16–20 серпня і спеціальна - 12–16 вересня.