Міносвіти хоче у 2023 році замість ЗНО запропонувати удосконалений національний мультипредметний тест

Реєстрація для участі планується у квітні, а тестування у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій.

Міністерство освіти і науки як альтернативу ЗНО розглядає проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють міністерству планувати проведення ЗНО у традиційному форматі. Тому його можуть замінити на НМТ.

"Тестові завдання укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів. НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки. Плануємо, що обов’язковий блок буде складатися з чотирьох предметів: української мови; математики; історії України; іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови)", - розповів Шкарлет.

Він додав, що учасники тексту упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

"В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин", - зазначив очільник МОН.

Реєстрацію на мультипредметний тест планують провести у квітні 2023-го, а тестування - у червні-липні в межах основної та додаткової сесій.

При цьому для вступу у 2023 році абітурієнти зможуть використати результати НМТ 2022 і 2023 років, а ЗНО 2020-2021 років.

Щоб змінити формат проведення вступних випробувань, треба, аби парламент ухвалив необхідний закон підкреслив Шкарлет.

Нагадаємо, цьогоріч 229 тис. здобувачів вищої освіти зареєструвались для участі у єдиному НМТ.

У Міносвіти запевнили, що українські діти, що навчаються в школах ЄС, не будуть мати проблем з атестацією після повернення.