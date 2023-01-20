За минулу добу ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів, три танки та чотири безпілотники

Загалом РФ вже втратила в Україні близько 119 300 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 119 300 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 119300 (+770) осіб ліквідовано;

танків - 3139 (+3);

бойових броньованих машин - 6241 (+6);

артилерійських систем - 2129 (+7);

РСЗВ - 442 (+0);

засоби ППО - 220 (+0);

літаків - 287 (+0);

гелікоптерів - 277 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4);

крилаті ракети - 749 (+0);

кораблі / катери - 17 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7);

спеціальна техніка - 190 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, в окупованому селищі Кирилівка Запорізької області партизани ліквідували групу російських військових.