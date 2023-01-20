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За минулу добу ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів, три танки та чотири безпілотники

Загалом РФ вже втратила в Україні близько 119 300 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів, три танки та чотири безпілотники
Фото: надано автором

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 119 300 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.23 орієнтовно склали: 

  • особового складу - близько 119300 (+770) осіб ліквідовано;
  • танків - 3139 (+3);
  • бойових броньованих машин - 6241 (+6);
  • артилерійських систем - 2129 (+7);
  • РСЗВ - 442 (+0);
  • засоби ППО - 220 (+0);
  • літаків - 287 (+0);
  • гелікоптерів - 277 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4);
  • крилаті ракети - 749 (+0);
  • кораблі / катери - 17 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7);
  • спеціальна техніка - 190 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, в окупованому селищі Кирилівка Запорізької області партизани ліквідували групу російських військових.

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