Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Ексголові "Нафтогазу" Коболєву оголосили підозру у заволодінні понад 229 млн грн
Ексголові "Нафтогазу" Коболєву оголосили підозру у заволодінні понад 229 млн грн
​Росія може вдарити з боку Воронежа, Курська і Брянська, - польський генерал
​Росія може вдарити з боку Воронежа, Курська і Брянська, - польський генерал
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
ГоловнаСуспільствоВійна

В окупованій Кирилівці партизани ліквідували групу російських військових

В будинку, який зайняли окупанти, прогримів вибух.

В окупованій Кирилівці партизани ліквідували групу російських військових

В окупованому селищі Кирилівка Запорізької області партизани ліквідували групу російських військових.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

В одному з будинків, які зайняли окупанти, прогримів вибух.

Окрім загбилих окупантів, є також поранені.

“Центр національного спротиву дякує мешканцям на ТОТ за повідомлення про квартирування та пересування російських військових. Інформацію можна передати через форму на сайті. А також зручні вам боти”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня у Мелітополі вибухнула військова база росіян.

18 січня Збройні сили України знищили ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила близько 118 530 військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також