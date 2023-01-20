В окупованій Кирилівці партизани ліквідували групу російських військових

В будинку, який зайняли окупанти, прогримів вибух.

В окупованому селищі Кирилівка Запорізької області партизани ліквідували групу російських військових.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

В одному з будинків, які зайняли окупанти, прогримів вибух.

Окрім загбилих окупантів, є також поранені.

“Центр національного спротиву дякує мешканцям на ТОТ за повідомлення про квартирування та пересування російських військових. Інформацію можна передати через форму на сайті. А також зручні вам боти”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня у Мелітополі вибухнула військова база росіян.

18 січня Збройні сили України знищили ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила близько 118 530 військових.