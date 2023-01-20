Тваринам взимку важко знайти поживу, а тому вони агресивні.

Через аномально теплу зимову погоду у Карпатах зі сплячки виходять бурі ведмеді.

Про це повідомили у Національному природньому парку “Верховинський”.

Найбільшого ссавця українських гір зустріли під час патрулювання території парку інспектори природоохоронних науково-дослідних відділень.

“Зазвичай у цей період він би мав бути у зимовій сплячці, проте видно що цього не сталося. Це не дуже добре для ведмедя, бо в зимовий період дуже важко знайти поживу”, – зазначено у повідомленні парку.

Окрім того, голодний звір більш агресивний, тому тим, хто на прогулянці лісом зустрів свіжі сліди ведмедя, рекомендують якнайшвидше звідти йти.

Фото: Національний природний парк "Верховинський"

Фото: Національний природний парк "Верховинський"

Нагадаємо, у низці країн Європи температура січня досягла історичного максимуму. Національні рекорди “впали” у восьми країнах, а регіональні – ще в трьох.