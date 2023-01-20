Директор ЦРУ розповів Зеленському у Києві про військові плани Росії

Директор ЦРУ Вільям Бернс таємно зустрівся минулого тижня у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Він розповів про можливі воєнні плани Росії навесні.

Про це пише CNN з посиланням на Washington Post, яке посилаються зі свого боку на американські та українські джерела.

“Директор Бернс вирушив до Києва, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом Зеленським та підтвердив нашу незмінну підтримку України у її захисті від російської агресії”, – йдеться у заяві офіційного представника Сполучених Штатів.

Бернс, досвідчений дипломат, став довіреною особою у Києві, і поїздка минулого тижня була для нього не першою. Він здійснив дві поїздки до української столиці у жовтні та листопаді минулого року, одна з яких відбулася у розпал серії російських ракетних ударів по країні.

США уважно стежать за потенційним наступом Росії у найближчі місяці, зазначає видання.

У зимові місяці на передовій, особливо в районі міста Бахмут, тривають запеклі бої, але жодна зі сторін не досягла серйозних стратегічних успіхів.

Директор національної розвідки США Авріл Хейнс, виступаючи в середу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, назвала ситуацію “не тупиковою, а справді гострим конфліктом на даному етапі”.

Нагадаємо, торік у листопаді заступник директора Центрального розвідувального управління з операцій Девід Марлоу заявив, що його відомство хоче вербувати шпигунів серед росіян, незадоволених війною в Україні.