Росіяни атакували громаду на Сумщині

Сьогодні, 19 січня, російські окупаційні війська обстріляли Краснопільську громаду Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив, що російські військові обстріляли Краснопільську громаду із мінометів - зафіксовано вісім вибухів мін.
Крім того, вони скинули вибухівку із безпілотника на прикордоння.
В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Нагадаємо, сьогодні у Херсоні частково відключили електропостачання через російські обстріли. Були відключені більше 15 тисяч споживачів.