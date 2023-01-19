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Росіяни атакували громаду на Сумщині

Окупанти використовували для атак міномет та безпілотник.

Росіяни атакували громаду на Сумщині
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 19 січня, російські окупаційні війська обстріляли Краснопільську громаду Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що російські військові обстріляли Краснопільську громаду із мінометів - зафіксовано вісім вибухів мін. 

Крім того, вони скинули вибухівку із безпілотника на прикордоння. 

В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань. 

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні частково відключили електропостачання через російські обстріли. Були відключені більше 15 тисяч споживачів.

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