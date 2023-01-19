Литва надасть Україні два гелікоптери Мі-8, боєприпаси і зенітні установки

Загальна сума нового пакету допомоги для України – близько 125 млн євро.

Литва в рамках нового пакету військової допомоги України передасть два гелікоптери Mi-8, десятки зенітних установок і боєприпаси.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

“Сьогодні у мене хороші новини від Литви для України. Новий летальний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох вертольотів Мі-8”, – йдеться у повідомленні.

I have some good news today from 🇱🇹 to 🇺🇦. Lithuanian new lethal support package for 🇺🇦 consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of 🇱🇹 upcoming support package is approximately 125 million euros. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023

Загальна сума пакету допомоги для України становитиме близько 125 млн євро.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа закликав країни Заходу дати Україні танки.