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Литва надасть Україні два гелікоптери Мі-8, боєприпаси і зенітні установки

Загальна сума нового пакету допомоги для України – близько 125 млн євро.

Литва надасть Україні два гелікоптери Мі-8, боєприпаси і зенітні установки
Гелікоптер Мі-8
Фото: Dylan Malyasov

Литва в рамках нового пакету військової допомоги України передасть два гелікоптери Mi-8, десятки зенітних установок і боєприпаси.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

“Сьогодні у мене хороші новини від Литви для України. Новий летальний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох вертольотів Мі-8”, – йдеться у повідомленні.

Загальна сума пакету допомоги для України становитиме близько 125 млн євро.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа закликав країни Заходу дати Україні танки. 

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